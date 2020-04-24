В медучреждениях Киева на сегодня 400 аппаратов ИВЛ

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В медицинских учреждениях столицы, где принимают больных коронавирусом, на сегодня есть уже 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.