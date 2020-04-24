В медучреждениях Киева на сегодня 400 аппаратов ИВЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. В медицинских учреждениях столицы, где принимают больных коронавирусом, на сегодня есть уже 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.
"Всего в столичных учреждениях здравоохранения, принимающих больных коронавирусом, сегодня 400 аппаратов ИВЛ - больше, чем в любом другом регионе", - сказал мэр города.
Он также поблагодарил меценатов, которые передали медикам Александровской больницы портативную изолированную палату.
"Это - герметичная капсула, которая имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", - отметил он.
Напомним, в столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у трех медиков, шести детей в возрасте от 6 до 14 лет и у девяти священнослужителей, из которых 5 - с Киево-Печерской лавры.