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В медучреждениях Киева на сегодня 400 аппаратов ИВЛ

В медучреждениях Киева на сегодня 400 аппаратов ИВЛ

Киев  •  УНН

 • 16435 просмотра

КИЕВ. 24 апреля. УНН. В медицинских учреждениях столицы, где принимают больных коронавирусом, на сегодня есть уже 400 аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом во время брифинга в пятницу заявил мэр Киева Виталий Кличко, передает корреспондент УНН.

"Всего в столичных учреждениях здравоохранения, принимающих больных коронавирусом, сегодня 400 аппаратов ИВЛ - больше, чем в любом другом регионе", - сказал мэр города.

Он также поблагодарил меценатов, которые передали медикам Александровской больницы портативную изолированную палату.

"Это - герметичная капсула, которая имеет кислородную маску, встроенные рукавицы, что позволяет медикам делать необходимые манипуляции без контакта с больным. Такая капсула позволяет перемещать пациента с коронавирусом в пределах корпусов больницы на обследование, не подвергая окружающих опасности", - отметил он.

Напомним, в столице за прошедшие сутки количество подтвержденных случаев COVID-19 увеличилась на 63 - до 1122. Коронавирус зафиксировали у трех медиков, шести детей в возрасте от 6 до 14 лет и у девяти священнослужителей, из которых 5 - с Киево-Печерской лавры.

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