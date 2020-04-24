У медзакладах Києва на сьогодні є 400 апаратів ШВЛ

КИЇВ. 24 квітня. УНН. У медичних закладах столиці, де приймають хворих на коронавірус, сьогодні є вже 400 апаратів штучної вентиляції легень. Про це під час брифінгу у п’ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.