У медзакладах Києва на сьогодні є 400 апаратів ШВЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 квітня. УНН. У медичних закладах столиці, де приймають хворих на коронавірус, сьогодні є вже 400 апаратів штучної вентиляції легень. Про це під час брифінгу у п’ятницю заявив мер Києва Віталій Кличко, передає кореспондент УНН.
“Загалом в столичних закладах охорони здоров’я, які приймають хворих на коронавірус, сьогодні є 400 апаратів ШВЛ — більше, ніж у будь-якому іншому регіоні”, — сказав мер міста.
Він також подякував меценатам, які передали медикам Олександрівської лікарні портативну ізольовану палату.
“Це — герметична капсула, що має кисневу маску, вбудовані рукавиці, що дозволяє медикам робити необхідні маніпуляції без контакту з хворим. Така капсула дає змогу переміщати пацієнта із коронавірусом у межах корпусів лікарні на обстеження, не наражаючи оточуючих на небезпеку”, — зазначив він.
Нагадаємо, у столиці за минулу добу кількість підтверджених випадків COVID-19 збільшилась на 63 — до 1122. Коронавірус зафіксували у трьох медиків, шістьох хлопців віком від 6 до 14 років та в дев’ятьох священнослужителів, з яких 5 — з Києво-Печерської лаври.