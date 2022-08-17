В мечети Кабула произошел сильный взрыв, 27 человек пострадали
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. По словам свидетелей и полиции, в среду во время вечерней молитвы в мечети в Кабуле произошел мощный взрыв. Об этом пишет Tolo News, передает УНН.
Детали
Халид Задран, спикер департамента безопасности Кабула, заявил, что силы Исламского Эмирата прибыли в этот район.
Тем временем больница скорой помощи в Кабуле в Twitter сообщила, что приняла 27 человек по инциденту.
«В настоящее время 27 человек попали в нашу больницу после взрыва в районе PD17. Среди них 5 детей, в том числе 7-летний», – сообщили в больнице скорой помощи.
Свидетели сообщили, что мощный взрыв был слышен в северном районе Кабула, который выбил окна в близлежащих зданиях.
Неофициально, источники сообщают, что среди убитых был имам мечети, и количество жертв еще может возрасти.
Ответственность за взрыв пока никто не взял на себя.