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В мечети Кабула произошел сильный взрыв, 27 человек пострадали

Киев • УНН

 • 139847 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. По словам свидетелей и полиции, в среду во время вечерней молитвы в мечети в Кабуле произошел мощный взрыв. Об этом пишет Tolo News, передает УНН.

В мечети Кабула произошел сильный взрыв, 27 человек пострадали

Детали

Халид Задран, спикер департамента безопасности Кабула, заявил, что силы Исламского Эмирата прибыли в этот район.

Тем временем больница скорой помощи в Кабуле в Twitter сообщила, что приняла 27 человек по инциденту.

«В настоящее время 27 человек попали в нашу больницу после взрыва в районе PD17. Среди них 5 детей, в том числе 7-летний», – сообщили в больнице скорой помощи.

Свидетели сообщили, что мощный взрыв был слышен в северном районе Кабула, который выбил окна в близлежащих зданиях.

Неофициально, источники сообщают, что среди убитых был имам мечети, и количество жертв еще может возрасти.

Ответственность за взрыв пока никто не взял на себя.

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