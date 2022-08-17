В мечети Кабула произошел сильный взрыв, 27 человек пострадали

Детали

Халид Задран, спикер департамента безопасности Кабула, заявил, что силы Исламского Эмирата прибыли в этот район.

Тем временем больница скорой помощи в Кабуле в Twitter сообщила, что приняла 27 человек по инциденту.

«В настоящее время 27 человек попали в нашу больницу после взрыва в районе PD17. Среди них 5 детей, в том числе 7-летний», – сообщили в больнице скорой помощи.

Свидетели сообщили, что мощный взрыв был слышен в северном районе Кабула, который выбил окна в близлежащих зданиях.

Неофициально, источники сообщают, что среди убитых был имам мечети, и количество жертв еще может возрасти.

Ответственность за взрыв пока никто не взял на себя.