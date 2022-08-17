В мечеті Кабула стався сильний вибух, 27 людей постраждали
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. За словами свідків і поліції, в середу під час вечірньої молитви у мечеті в Кабулі стався потужний вибух. Про це пише Tolo News, передає УНН.
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Халід Задран, речник департаменту безпеки Кабула, заявив, що сили Ісламського Емірату прибули в цей район.
Тим часом лікарня швидкої допомоги в Кабулі в Twitter повідомила, що прийняла 27 людей з інциденту.
«Наразі 27 людей потрапили до нашої лікарні після вибуху в районі PD17. Серед них 5 дітей, у тому числі 7-річний», – повідомили в лікарні швидкої допомоги.
Свідки повідомили, що потужний вибух було чутно у північному районі Кабула, який повибивав вікна у довколишніх будівлях.
Неофіційно, джерела повідомляють, що серед убитих був імам мечеті, і кількість жертв ще може зрости.
Відповідальність за вибух поки ніхто не взяв на себе.