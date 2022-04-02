В Мариуполе погиб экс- капитан сборной Украины по водному поло - Минмолодежьспорта

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"В Мариуполе погиб экс-капитан сборной Украины по водному поло, игрок команды "Ильичевец" Евгений Обединский. 39-детнего спортсмена расстреляли российские оккупанты, когда он дежурил на балконе своей квартиры", - сообщили в министерстве в Telegram.

Детали

В Мариуполе, как указано, жильцы дома дежурили по два часа, чтобы вовремя сообщить о пожаре или разрушениях, которые могли возникнуть при обстрелах.

"После смерти Евгения круглой сиротой осталась его 12-летняя дочь Кира. Девочка пыталась с группой людей пешком эвакуироваться из Мариуполя, но ее ранило минными обломками, оккупанты вывезли Киру в больницу Донецка. Дедушка девочки, Александр Обединский, обратился к спортивным организациям и волонтерам, чтобы помочь вывезти внучку с неподконтрольных Украине территорий", - указали в Минмолодежьспорта.

Дополнение

В Офисе Генпрокурора сообщили ранее, что российские оккупанты похитили 12-летнюю девочку из блокадного Мариуполя, открыто производство.