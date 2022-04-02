У Маріуполі загинув екскапітан збірної України з водного поло - Мінмолодьспорту

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"У Маріуполі загинув екскапітан збірної України з водного поло, гравець команди "Іллічівець" Євген Обедінський. 39-річного спортсмена розстріляли російські окупанти, коли він чергував на балконі своєї квартири", - повідомили у міністерстві у Telegram.

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У Маріуполі, як вказано, мешканці будинку чергували по дві години, аби вчасно повідомити про пожежу чи руйнування, які могли виникнути при обстрілах.

"Після смерті Євгена круглою сиротою залишилася його 12-річна донька Кіра. Дівчинка намагалася з групою людей пішки евакуюватись з Маріуполя, але її поранило мінними уламками, окупанти вивезли Кіру в лікарню Донецька. Дідусь дівчинки, Олександр Обедінський, звернувся до спортивних організацій та волонтерів, аби допомогти вивезти онуку з непідконтрольних Україні територій", - вказали у Мінмолодспорту.

Доповнення

В Офісі Генпрокурора повідомили раніше, що російські окупанти викрали 12-річну дівчинку з блокадного Маріуполя, відкрито провадження.