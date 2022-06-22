В Мариуполе погибли примерно 22 тысячи человек, 50% города полностью сожжено – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 22 июня. УНН. российские оккупанты убили примерно 22 тысяч жителей Мариуполя, а 50% города полностью сожгли. Об этом сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко во время брифинга, передает УНН.
Детали
Бойченко отметил, что Мариуполь почти уничтожен. 90% критической инфраструктуры россияне разрушили. К этой войне они готовились, формировали методички и уничтожили все объекты инфраструктуры.
"За неделю они разрушили 15 объектов, которые обеспечивали жизнь города. 50% города полностью сожжено, 1056 зданий сожжены до пепла. Горожанам не дали возможности уехать из города. россия убила более 22 тысяч мариупольцев, это очень осторожна цифра. Это очень приблизительные данные", – сказал Бойченко.
Бойченко рассказал, что сейчас город закрыт, там остается более 100 тысяч местного населения, без света и питьевой воды. Работы нет. Люди вынуждены разбирать завалы за воду и еду. Мариуполь – это гетто, которое создала россия.
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"Мы стоим на пороге сложной эпидемиологической ситуации. В городе не работает система вывоза мусора. К этому добавляются вынужденные и стихийные захоронения, которые были поверхностные. Вся эта смесь движется в сторону рек и морей, колодцев. Врачи уже говорят, что в городе будет вспышка холеры", – подчеркнул глава города.
По его словам, оккупанты с первого июня прекратили выдавать гуманитарную помощь. На продукты могут рассчитывать только пожилые люди и инвалиды, которые самостоятельно должны прийти за этой "помощью".
Также Бойченко отметил, что сколько людей еще не похоронены сложно сказать. В городе слышен только запах смерти. Россияне привозят так называемые морги. Также морги работают в магазинах, прямо рядом с местом, где раздают "гуманитарку".
"Сейчас оккупанты уже даже не разбирают завалы. Улицы, которые и так разбиты, они просто стирают с лица земли. На помойку вывозят здания, вместе с погибшими", - сказал Бойченко.
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