У Маріуполі загинуло приблизно 22 тисячі осіб, 50% міста повністю спалено – мер

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Бойченко зазначив, що Маріуполь майже знищено. 90% критичної інфраструктури росіяни зруйнували. До цієї війни вони готувалися, формували методички і знищили всі об’єкти інфраструктури.

"За тиждень вони зруйнували 15 об’єктів, які забезпечували життя міста. 50% міста повністю спалено, 1056 будівель спалені до попелу. Містянам не дали можливості виїхати з міста. росія вбила понад 22 тисячі маріупольців, це дуже обережна цифра. Це дуже приблизні дані", – сказав Бойченко.

Бойченко розповів, що зараз місто зачинене, там лишаються понад 100 тисяч місцевого населення, без світла і питної води. Роботи немає. Люди змушені розбирати завали за воду та їжу. Маріуполь – це гетто, яке створила росія.

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"Ми стоїмо на порозі складної епідеміологічної ситуації. У місті не працює система вивозу сміття. До цього додаються вимушені та стихійні поховання, які були поверхневі. Вся це суміш рухається в бік річок та моря, колодязів. Лікарі вже говорять, що у місті буде спалах холери", – наголосив очільник міста.

За його словами, окупанти з першого червня припинили видавати гуманітарну допомогу. На продукти можуть розраховувати лише літні люди та інваліди, які самостійно мають прийти за цією "допомогою".

Також Бойченко зазначив, що скільки людей ще не поховані важко сказати. В місті чути лише запах смерті. Росіяни привозять так звані морги. Також морги працюють в магазинах, прямо поруч з місцем, де роздають "гуманітарку".

"Зараз окупанти вже навіть не розбирають завали. Вулиці, які й так розбиті, вони просто стирають з лиця землі. На смітник вивозять будівлі, разом з загиблими", - сказав Бойченко.

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