Майже під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі від 50 до 100 убитих, а рашисти зносять їх повністю - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Майже під кожним зруйнованим будинком у Маріуполі від 50 до 100 убитих, а рашисти зносять їх без розбору завалів – тіла вбитих маріупольців прибирають разом з бетоном, зазначив Маріупольський міський голова Вадим Бойченко, пише УНН.
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"Вони розпочали таку жахливу річ, що вони цілими вулицями, Московська, Володимирівська, які є в Маріуполі зруйнованими. Вони перетворили 1300 будівель в попіл. І кожна будівля, щоб ви розуміли, 50-70-100 ховалося наших маріупольців. І вони сьогодні... руйнують ці будівлі, прибирають ці завали, на жаль, не витягують звідти наших шановних маріупольців, яких вбила російська окупаційна влада", - зазначив Бойченко в ефірі телемарафону.
Деталі
"... Реальна кількість тіл під завалами зруйнованих будинків – лякає. (...) Реальні цифри вбитих у місті, на жаль, можуть виявитися набагато вищими, ніж ми повідомляли", - додав Бойченко, якого цитує Маріупольська міськрада у Telegram.
Він наголосив в ефірі телемарафону, що "російські війська зруйнували наше місто і вбили 22 тис. місцевого населення".
"Вони зараз це як сміття вивозять, на жаль, на ті сховища, які вони самі створили в Маріуполі", - додав мер міста.
Доповнення
Росіяни у Маріуполі остаточно відмовилися від пошуку тіл загиблих під завалами.