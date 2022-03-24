В Мариуполе из машины оккупантов громкоговорителем объявляют фейки об эвакуации и Одессе - горсовет

Цитата

"В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в россию, а также что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в селе Никольское отмечают, что единственная возможность эвакуации - автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол судьбы.

Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны", - подчеркнули в Мариупольском горсовете.

Детали

В мэрии Мариуполя подчеркнули, что сейчас продолжается эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того - эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно оно не шло, добавили в горсовете.

"Украина своих не бросает. Просьба ко всем - распространяйте правду. Пишите. Звоните своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах оккупанта", - подчеркнули в Мариупольском горсовете.

Дополнение

Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф.