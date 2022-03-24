В Мариуполе из машины оккупантов громкоговорителем объявляют фейки об эвакуации и Одессе - горсовет

$41.170.09
45.030.03
ukru
Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине
Эксклюзив
12:04 • 14082 просмотра

Хаос и неопределенность: как иностранные фармкомпании реагируют на изменения регулирования в Украине

Эксклюзив
11:17 • 41109 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами

07:59 • 60713 просмотра

Взятие в плен китайцев, воевавших в составе российской армии: Пекин проверяет ситуацию

Эксклюзив
9 апреля, 07:20 • 174868 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт

9 апреля, 03:30 • 102116 просмотра

День национального единства в Грузии, День Уинстона Черчилля, День антиквариата: что отмечают в мире 9 апреля

8 апреля, 18:32 • 129483 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 158848 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 164477 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 369321 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 139683 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3м/с
40%
Популярные новости

В Днепре 15 человек получили ранения в результате атаки БпЛА

9 апреля, 04:51 • 92918 просмотра

В Киеве и ряде областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы баллистики

9 апреля, 06:02 • 82385 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 36558 просмотра

ГУР показало видео зачистки поселка на Запорожском направлении: ликвидировано 12 оккупантов

9 апреля, 07:03 • 79764 просмотра

ВСУ уничтожили российский бомбардировщик Ту-22М3 стоимостью около 100 миллионов долларов

08:47 • 60476 просмотра
публикации

Налогообложение криптовалюты в Украине: что предлагают в Нацкомиссии по ценным бумагам

12:27 • 14185 просмотра

Весенняя уборка к Пасхе: секреты чистых окон и ухода за шторами
Эксклюзив

11:17 • 41109 просмотра

Пошлина президента Трампа не является окончательным решением, а приглашением к обсуждению - эксперт
Эксклюзив

9 апреля, 07:20 • 174868 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 369321 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 366918 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Герман Галущенко

Владимир Зеленский

Денис Шмыгаль

Александр Сырский

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Германия

Киев

Реклама
УНН Lite

"Дюна 3. Мессия": Паттинсону предлагают роль главного злодея в фильме

09:22 • 25155 просмотра

Ким Кардашьян снимком с таинственным красавцем заставила гадать, есть ли у нее новый бойфренд

9 апреля, 06:36 • 37279 просмотра

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 103670 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 135646 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 154787 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

SpaceX Starship

Туполев Ту-22М

Готовность 2030

FGM-148 Javelin

В Мариуполе из машины оккупантов громкоговорителем объявляют фейки об эвакуации и Одессе - горсовет

Киев • УНН

 • 187539 просмотра

КИЕВ. 24 марта. УНН. В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет фейкову информацию, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в россию, а также, что "Одессу уже взяли". Горсовет Мариуполя отмечает, что это дезинформация, пишет УНН.

В Мариуполе из машины оккупантов громкоговорителем объявляют фейки об эвакуации и Одессе - горсовет

Цитата

"В Мариуполе ездит машина российских оккупантов с громкоговорителем и объявляет, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в россию, а также что Одессу уже взяли. Кроме того, россияне в селе Никольское отмечают, что единственная возможность эвакуации - автобусами в Ростов и что Украина их бросила на произвол судьбы.

Все это сознательная дезинформация оккупантов, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны", - подчеркнули в Мариупольском горсовете.

Детали

В мэрии Мариуполя подчеркнули, что сейчас продолжается эвакуация в Запорожье, где мы ждем каждого. Кроме того - эвакуация из Никольского в процессе, как бы сложно оно не шло, добавили в горсовете.

"Украина своих не бросает. Просьба ко всем - распространяйте правду. Пишите. Звоните своим близким. Мы будем делать все, чтобы ни один мариуполец не остался заложником в лапах оккупанта", - подчеркнули в Мариупольском горсовете.

Дополнение

Российские оккупанты насильно вывозят тысячи жителей Мариуполя в рф.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Общество
Brent
$59.31
Bitcoin
$76,804.20
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$33.80
Золото
$3,064.11
Ethereum
$1,462.55