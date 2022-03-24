У Маріуполі з машини окупантів гучномовцем оголошують фейки про евакуацію та Одесу - міськрада
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує фейкову інформацію, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також, що "Одесу вже взяли". Міськрада Маріуполя наголошує, що це дезінформація, пише УНН.
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"У Маріуполі їздить машина російських окупантів з гучномовцем і оголошує, що Запоріжжя вже не приймає біженців і треба їхати в росію, а також що Одесу вже взяли. Окрім того, росіяни в селі Нікольске наголошують, що єдина можливість евакуації - автобусами в Ростов та що Україна їх кинула на призволяще.
Все це свідома дезінформація окупантів, аби не тільки зірвати евакуаційний процес, але й свідомо налаштувати маріупольців проти власної країни", - наголосили у Маріупольській міськраді.
Деталі
У мерії Маріуполя наголосили, що наразі триває евакуація в Запоріжжя, де ми чекаємо кожного. Окрім того - евакуація з Нікольського в процесі, якби складно воно не йшло, додали у міськраді.
"Україна своїх не кидає. Прохання до всіх - поширюйте правду. Пишить. Дзвонить своїм близьким. Ми будемо робити все, аби жоден маріуполець не залишився заручником в лапах окупанта", - підкреслили у Маріупольській міськраді.
Доповнення
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