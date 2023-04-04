В Мариуполе все больше людей госпитализируют с кишечными инфекциями: среди пациентов - младенец

Цитата

"По информации местных пабликов, санитарно-эпидемиологическая служба города зафиксировала увеличение количества жителей, которые попадают в больницы с возбудителями дизентерии и сальмонеллеза. В частности, среди пациентов – месячный младенец", - говорится в сообщении.

Детали

Причиной стали некачественные продукты питания на стихийных рынках, которые "расцвели" при оккупантах. При этом, нормального лечения в городе нет. Поэтому люди тяжело выздоравливают после обнаружения инфекций. А острые кишечные инфекции могут иметь и летальный исход.

Напомним

В оккупированном Мариуполе россияне могут готовить почву для мобилизации студентов. Ведь рашисты понимают, что скоро ВСУ может начать контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо".