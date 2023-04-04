В Мариуполе все больше людей госпитализируют с кишечными инфекциями: среди пациентов - младенец
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В оккупированном Мариуполе распространяется заболеваемость острой кишечной инфекцией. В больницы попадают местные с возбудителями дизентерии и сальмонеллеза, среди пациентов - младенец, передает УНН со ссылкой на городской совет Мариуполя.
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"По информации местных пабликов, санитарно-эпидемиологическая служба города зафиксировала увеличение количества жителей, которые попадают в больницы с возбудителями дизентерии и сальмонеллеза. В частности, среди пациентов – месячный младенец", - говорится в сообщении.
Детали
Причиной стали некачественные продукты питания на стихийных рынках, которые "расцвели" при оккупантах. При этом, нормального лечения в городе нет. Поэтому люди тяжело выздоравливают после обнаружения инфекций. А острые кишечные инфекции могут иметь и летальный исход.
Напомним
В оккупированном Мариуполе россияне могут готовить почву для мобилизации студентов. Ведь рашисты понимают, что скоро ВСУ может начать контрнаступление, поэтому им необходимо "пушечное мясо".