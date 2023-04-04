У Маріуполі все більше людей госпіталізують із кишковими інфекціями: серед пацієнтів - немовля
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. В окупованому Маріуполі розповсюджується захворюваність на гостру кишкову інфекцію. До лікарень потрапляють місцеві зі збудниками дизентерії та сальмонельозу, серед пацієнтів - немовля, передає УНН із посиланням на міську раду Маріуполя.
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"За інформацією місцевих пабліків, санітарно-епідеміологічна служба міста зафіксувала збільшення кількості жителів, які потрапляють до лікарень зі збудниками дизентерії та сальмонельозу. Зокрема, серед пацієнтів – місячне немовля", - йдеться у повідомленні.
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Причиною стали неякісні продукти харчування на стихійних ринках, які "розквітли" при окупантах. При цьому, нормального лікування у місті немає. Тож люди важко одужують після виявлення інфекцій. А гострі кишкові інфекції можуть мати й летальні наслідки.
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