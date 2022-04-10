В Мариуполе украинский пограничник подорвал себя, чтобы не сдать позиции врагу – Арестович

Цитата

"По предварительным данным, сегодня в Мариуполе один из старших офицеров пограничных войск, будучи окруженнным врагами и раненным, подорвал себя вместе с радиостанцией, чтобы она не досталась противнику. Последними словами в радиостанции были "Слава Украине!". Низкий поклон, почет и честь нашим пограничникам!" — сказал Арестович.

Добавим

По данным Арестовича, ни один украинский пограничник не покинул свою позицию с начала вторжения россии. Кто-то из них погиб в бою с рашистами, а кто-то попал в российский плен.

Напомним

Украинский пограничник с острова Змеиный, автор легендарной фразы о "русском военном корабле" Роман Грибов вернулся из плена на Черкащину.