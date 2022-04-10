У Маріуполі український прикордонник підірвав себе, щоб не здати позицію ворогу – Арестович

Цитата

"За попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, будучи оточеним ворогами і пораненим, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам!" — сказав Арестович.

Додамо

За даними Арестовича, жоден український прикордонник не покинув свою позицію з початку вторгнення рф. Хтось з них загинув у бою з рашистами, а хтось потрапив до російського полону.

Нагадаємо

Український прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази про "русский военный корабль" Роман Грибов повернувся із полону на Черкащину.