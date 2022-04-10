У Маріуполі український прикордонник підірвав себе, щоб не здати позицію ворогу – Арестович
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Сьогодні в Маріуполі старший офіцер прикордонних військ України підірвав себе на радіостанції, щоб вона не дісталася російським окупантам. Про це під час брифінгу повідомив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович, інформує УНН.
Цитата
"За попередніми даними, сьогодні в Маріуполі один зі старших офіцерів прикордонних військ, будучи оточеним ворогами і пораненим, підірвав себе разом із радіостанцією, щоб вона не дісталася противнику. Останніми словами в радіостанції були "Слава Україні!". Низький уклін, шана і честь нашим прикордонникам!" — сказав Арестович.
Додамо
За даними Арестовича, жоден український прикордонник не покинув свою позицію з початку вторгнення рф. Хтось з них загинув у бою з рашистами, а хтось потрапив до російського полону.
Нагадаємо
Український прикордонник з острова Зміїний, автор легендарної фрази про "русский военный корабль" Роман Грибов повернувся із полону на Черкащину.