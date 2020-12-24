В Мариуполе рабочий разбился, упав с крыши здания драмтеатра
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Мариуполе выясняются обстоятельства гибели 37-летнего работника, который упал с крыши драматического театра. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, информирует УНН.
"Досудебным расследованием установлено, что 23 декабря 2020 года, около 11:00, во время выполнения ремонтно-реставрационных работ с крыши здания коммунального учреждения "Донецкий академический областной драматический театр" с высоты 15 метров упал 37-летний работник частного строительного предприятия. В результате полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.
Проводятся первоочередные следственные действия для установления всех обстоятельств и свидетелей происшествия.
По данному факту возбуждено уголовное производство по факту нарушения правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью (часть 2 статьи 272 Уголовного кодекса Украины - ред.), в результате чего погиб работник подрядной организации.
Напомним, на прошлой неделе в Краматорске 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с недостроя.