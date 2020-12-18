На Донеччині 13-річний школяр зістрибнув із багатоповерхівки

“Вчора, о 22.47 до Краматорського відділу поліції з лінії 102 надійшло повідомлення від мешканця про те, що він бачив, як хтось стрибнув з недобудованого семиповерхового будинку. Слідство встановило, що 13-річний школяр помер внаслідок падіння з верхнього поверху. Наразі поліція встановлює всі обставини події”, - зазначили правоохоронці.

За даним фактом під процесуальним керівництвом місцевої прокуратури відкрито кримінальне провадження за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (з позначкою "самогубство").

Нагадаємо, в листопаді в Одесі 20-річний чоловік впав з вікна 12-поверхового будинку, коли був в гостях у друзів.