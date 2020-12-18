В Донецкой области 13-летний школьник спрыгнул с многоэтажки
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. В Краматорске 13-летний мальчик покончил жизнь самоубийством, спрыгнув с недостроя. Об этом сообщила пресс-служба Краматорского отдела полиции Донецкой области, информирует УНН.
“Вчера, в 22.47 в Краматорский отдела полиции по линии 102 поступило сообщение от жителя о том, что он видел, как кто-то прыгнул с недостроенного семиэтажного дома. Следствие установило, что 13-летний школьник умер в результате падения с верхнего этажа. Сейчас полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего”, — отметили правоохранители.
По данному факту под процессуальным руководством местной прокуратуры открыто уголовное производство по п. 2 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (с пометкой “самоубийство”).
Напомним, в ноябре в Одессе 20-летний мужчина упал из окна 12-этажного дома, когда был в гостях у друзей.