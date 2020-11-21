В Одесі молодий чоловік випав з вікна 12-поверхівки

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. В Одесі 20-річний чоловік впав з вікна 12-поверхового будинку, коли був в гостях у друзів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у місті Одеса.

“Смерть хлопця настала внаслідок падіння з вікна 12-ти поверхового будинку на вулиці Пестеля. Про подію, яка сталася сьогодні, 21 жовтня, близько шостої години ранку, правоохоронців повідомили друзі загиблого, у яких він був у гостях”, — сказано у повідомленні.

Зазначається, що відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 115 (з позначкою “самогубство”) Кримінального кодексу України. Причини та обставини трагічної події встановлюються. Тіло направлене на судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, у Києві з вікна шостого поверху випав 18-річний хлопець. Його було госпіталізовано.

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