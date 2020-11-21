В Одессе молодой человек выпал из окна 12-этажки
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. В Одессе 20-летний мужчина упал с окна 12-этажного дома, когда был в гостях у друзей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в городе Одесса.
"Смерть парня наступила в результате падения из окна 12-этажного дома на улице Пестеля. О событии, которое произошло сегодня, 21 октября, около шести часов утра, правоохранителей сообщили друзья погибшего, у которых он был в гостях", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 (с пометкой "самоубийство") Уголовного кодекса Украины. Причины и обстоятельства трагического происшествия устанавливаются. Тело направлено на судебно-медицинскую экспертизу.
Напомним, в Киеве из окна шестого этажа выпал 18-летний парень. Он был госпитализирован.