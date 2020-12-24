У Маріуполі робітник розбився, впавши з даху будівлі драмтеатру

“Досудовим розслідуванням встановлено, що 23 грудня 2020 року, близько 11:00, під час виконання ремонтно-реставраційних робіт з даху будівлі комунального закладу "Донецький академічний обласний драматичний театр" з висоти 15 метрів впав 37-річний працівник приватного будівельного підприємства. Внаслідок отриманих травм чоловік помер на місці”, - йдеться в повідомленні.

Наразі проводяться першочергові слідчі дії для встановлення усіх обставин та свідків події.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою (частина 2 статті 272 Кримінального кодексу України — ред.), в результаті чого загинув працівник підрядної організації.

Нагадаємо, минулого тижня в Краматорську 13-річний хлопчик покінчив життя самогубством, зістрибнувши з недобудови.