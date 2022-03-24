В Мариуполе оккупанты захватили храм и открывают оттуда огонь
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Мариуполе российские оккупанты захватили Храм Покрова Божией Матери и открывают из его окон огонь. Об этом в Telegram сообщил полк "Азов", информирует УНН.
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"Оккупанты не по-православному относятся к святыням МПЦ. Так, путинские ордынцы захватили Храм Покрова Божьей Матери в Мариуполе и ведут из окон церковного учреждения огонь. Такие себе московитские скрепи во всей красе - убивать перед иконами во имя своего царя", — говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты принудительно депортировали в фильтрационные лагеря на территории рф примерно 6 тысяч мариупольцев.