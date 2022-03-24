В Мариуполе оккупанты захватили храм и открывают оттуда огонь

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"Оккупанты не по-православному относятся к святыням МПЦ. Так, путинские ордынцы захватили Храм Покрова Божьей Матери в Мариуполе и ведут из окон церковного учреждения огонь. Такие себе московитские скрепи во всей красе - убивать перед иконами во имя своего царя", — говорится в сообщении.

Напомним

Российские оккупанты принудительно депортировали в фильтрационные лагеря на территории рф примерно 6 тысяч мариупольцев.