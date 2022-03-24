У Маріуполі окупанти захопили храм і відкривають звідти вогонь
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У Маріуполі російські окупанти захопили Храм Покрова Божої Матері і відкривають з його вікон вогонь. Про це у Telegram повідомив полк "Азов", інформує УНН.
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"Окупанти не по-православному ставляться до святинь МПЦ. Так, путінські ординці захопили Храм Покрова Божої Матері в Маріуполі та ведуть з вікон церковної установи вогонь. Такі собі московитські скрепи у всій красі - вбивати перед іконами в ім'я свого царя", — ідеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти примусово депортували до фільтраційних таборів на території рф приблизно 6 тисяч маріупольців.