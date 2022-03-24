Окупанти примусово депортували до фільтраційних таборів близько 6 тис. маріупольців - МЗС
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. Російські окупаційні війська примусово депортували до фільтраційних таборів на території рф близько 6 тисяч маріупольців. Про це йдеться в заяві міністерства закордонних справ України, оприлюдненій у четвер, пише УНН.
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“За наявною інформацією, російська армія примусово депортувала до російських фільтраційних таборів вже близько 6 тисяч маріупольців, аби використати їх як заручників для політичного тиску на Україну”, - сказано в заяві.
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За даними МЗС, на сьогодні у особливій небезпеці опинилися 15 тисяч мешканців Лівобережного району Маріуполя, яких російські окупанти нині силоміць змушують виїхати на російську територію. Загарбники відбирають у людей паспорти та інші документи, що засвідчують особу.
Паралельно збройні сили Росії обстрілюють евакуаційні колони, які намагаються виїхати із Маріуполя на неокуповану територію України, зазначають дипломати.
Російські війська продовжують утримувати гуманітарний конвой автобусів, який кілька днів тому прибув за маріупольцями із Запоріжжя.
“Ми закликаємо світових лідерів, які сьогодні зібралися в Брюсселі на саміти НАТО, Групи семи та ЄС, вжити термінових заходів, аби врятувати життя мешканців Маріуполя та інших українських міст, які опинилися в негуманній облозі російської армії. Міжнародна спільнота має ухвалити нові жорсткі санкції проти РФ, аби зупинити її смертоносну воєнну машину, а також припинити будь-які бізнес-зв‘язки з російськими компаніями задля припинення фінансування війни Росії проти України”, - наголосили у дипвідомстві.
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Як повідомляв УНН, за даними уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, окупанти примусово вивозять із тимчасово окупованих ворогом територій Донецької та Луганської областей жінок та дітей на територію російської федерації.