Оккупанты принудительно депортировали в фильтрационные лагеря около 6 тыс. мариупольцев - МИД

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“По имеющейся информации, российская армия принудительно депортировала в российские фильтрационные лагеря уже около 6 тысяч мариупольцев, чтобы использовать их как заложников для политического давления на Украину”, - сказано в заявлении.

Детали

По данным МИД, на сегодня в особой опасности оказались 15 тысяч жителей левобережного района Мариуполя, которых российские оккупанты сейчас насильно заставляют выехать на российскую территорию. Захватчики отбирают у людей паспорта и другие документы, удостоверяющие личность.

Параллельно вооруженные силы России обстреливают эвакуационные колонны, которые пытаются выехать из Мариуполя на неоккупированную территорию Украины, отмечают дипломаты.

Российские войска продолжают удерживать гуманитарный конвой автобусов, который несколько дней назад прибыл за мариупольцами из Запорожья.

“Мы призываем мировых лидеров, которые сегодня собрались в Брюсселе на саммиты НАТО, Группы семи и ЕС, принять срочные меры, чтобы спасти жизни жителей Мариуполя и других украинских городов, которые оказались в негуманной осаде российской армии. Международное сообщество должно принять новые жесткие санкции против РФ, чтобы остановить ее смертоносную военную машину, а также прекратить любые бизнес-связи с российскими компаниями для прекращения финансирования войны России против Украины”, - отметили в дипведомстве.

Ранее

Как сообщал УНН, по данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, оккупанты принудительно вывозят из временно оккупированных врагом территорий Донецкой и Луганской областей женщин и детей на территорию российской федерации.