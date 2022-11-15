В Мариуполе оккупанты начали принимать заявления на получение паспорта рф

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"В Мариуполе оккупанты начали прием заявлений на получение российского паспорта. Рано или поздно это должно было произойти. Стоит напомнить мариупольцам, что добровольное получение российского паспорта может рассматриваться как состав преступления. Посмотрите на Херсон и дважды подумайте, готовы ли вы бежать вместе с россиянами или отвечать перед Украиной в случае невозможности побега", - написал он.

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В Мариуполе на стенах домов появляются надписи об отсутствии тепла в городе.