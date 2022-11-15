У Маріуполі окупанти почали приймати заяви на отримання паспорта рф
Київ • УНН
КИЇВ. 15 листопада. УНН. У Маріуполі окупанти почали приймати заяви на отримання російського паспорта. Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, передає УНН.
Цитата
"У Маріуполі окупанти розпочали прийом заяв на отримання російського паспорту. Рано чи пізно це мало статись. Варто нагадати маріупольцям, що добровільне отримання російського паспорту може розглядатись як склад злочину. Подивиться на Херсон та двічі подумайте, чи готові ви втікати разом з росіянами або відповідати перед Україною в разі неможливості втечі", - написав він.
Додамо
У Маріуполі на стінах будинків з'являються написи про відсутність тепла в місті.