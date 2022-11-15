У Маріуполі окупанти почали приймати заяви на отримання паспорта рф

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"У Маріуполі окупанти розпочали прийом заяв на отримання російського паспорту. Рано чи пізно це мало статись. Варто нагадати маріупольцям, що добровільне отримання російського паспорту може розглядатись як склад злочину. Подивиться на Херсон та двічі подумайте, чи готові ви втікати разом з росіянами або відповідати перед Україною в разі неможливості втечі", - написав він.

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У Маріуполі на стінах будинків з'являються написи про відсутність тепла в місті.