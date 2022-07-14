В Мариуполе острая нехватка медикаментов: жители вынуждены покупать лекарства "с рук"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 июля. УНН. В разрушенном Мариуполе наблюдается катастрофическая нехватка медикаментов. Жители города вынуждены покупать лекарства “с рук”. Об этом сообщает Мариупольский городской совет, передает УНН.
Детали
Отмечается, что чаты оккупированного города переполнены предложениями по продаже лекарства. При этом предлагают даже йод, зеленку и бинты. Также мариупольцы пишут, что ищут нужное лекарство, ведь в городе просто нет аптек.
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“Такой черный рынок опасен, ведь никто не может гарантировать качество лекарства. А это может привести к опасным последствиям для больных. Сложившаяся ситуация наглядно показывает "заботу" оккупантов и коллаборантов о мариупольцах. Жители должны выживать, как они хотят. Брать лекарства, где смогут и втрое дороже. Такая она "забота" по-рашистски”, – говорится в сообщении.
Дополнение
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что медицинская система города парализована - оккупантам не хватает более 60 врачей, а кроме того нужны медсестры и санитарки.