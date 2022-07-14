У Маріуполі гостра нестача медикаментів: мешканці вимушені купувати ліки “з рук”

Деталі

Наголошується, що чати окупованого міста переповнені пропозиціями з продажу ліків. При цьому, пропонують навіть йод, зеленку та бинти. Також маріупольці пишуть, що шукають потрібні ліки, адже у місті просто немає аптек.

Цитата

“Такий чорний ринок є небезпечним, адже ніхто не може гарантувати якість ліків. А це може призвести до небезпечних наслідків для хворих. Ситуація, що склалася наочно показує «турботу» окупантів та колаборантів про маріупольців. Жителі мають виживати, як хочуть. Брати ліки, де зможуть та втричі дорожче. Так вона "турбота" по-рашистські”, – йдеться в повідомленні.

Доповнення

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що медична система міста паралізована - окупантам бракує понад 60 лікарів, а крім того потрібні медсестри та санітарки.