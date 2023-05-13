В Мариуполе к унизительным допросам местных приобщили около 50 представителей ск рф - Генштаб

Детали

По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

В частности, в Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета российской федерации. Как сообщили в Генштабе, представители ск рф участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.