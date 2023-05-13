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В Мариуполе к унизительным допросам местных приобщили около 50 представителей ск рф - Генштаб

В Мариуполе к унизительным допросам местных приобщили около 50 представителей ск рф - Генштаб

Киев • УНН

 • 846566 просмотра

КИЕВ. 13 мая. УНН. В Мариуполе на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета российской федерации, передает УНН со ссылкой на сводку Генштаба.

Детали

По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают оказывать давление на граждан Украины и нарушать права человека на временно захваченных территориях.

В частности, в Мариуполе, на территории отдела полиции для допросов местного населения привлечено около 50 представителей следственного комитета российской федерации. Как сообщили в Генштабе, представители ск рф участвуют в унизительных допросах, сопровождающихся издевательством над гражданским населением.

Напомним

Потери российских оккупантов с начала полномасштабного вторжения рф в Украину достигли уже около 198 260 человек, 3 751 танков, 308 самолетов, 294 вертолетов и сотен единиц военной техники.

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