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У Маріуполі до принизливих допитів місцевих долучили близько 50 представників ск рф - Генштаб

У Маріуполі до принизливих допитів місцевих долучили близько 50 представників ск рф - Генштаб

Київ • УНН

 • 846567 перегляди

КИЇВ. 13 травня. УНН. У Маріуполі на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.

Деталі

За даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.

Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Як повідомили у Генштабі, представники ск рф беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням.

Нагадаємо

Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.

Українські Національні Новини

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