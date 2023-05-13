У Маріуполі до принизливих допитів місцевих долучили близько 50 представників ск рф - Генштаб
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. У Маріуполі на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації, передає УНН із посиланням на зведення Генштабу.
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За даними Генштабу, російські окупаційні війська продовжують чинити тиск на громадян України та порушувати права людини на тимчасово захоплених територіях.
Зокрема, в Маріуполі, на території відділу поліції для допитів місцевого населення залучено близько 50 представників слідчого комітету російської федерації. Як повідомили у Генштабі, представники ск рф беруть участь в принизливих допитах, що супроводжуються знущанням над цивільним населенням.
Нагадаємо
Втрати російських окупантів з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну сягнули вже близько 198 260 осіб, 3 751 танків, 308 літаків, 294 гелікоптерів та сотень одиниць військової техніки.