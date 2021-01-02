В Мариуполе мужчина зарубил топором знакомого, у которого арендовал жилье
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. В Мариуполе Донецкой области разоблачили 37-летнего злоумышленника, который накануне Нового года убил топором мужчину, у которого арендовал жилье. Об этом сообщила пресс-служба Центрального отдела полиции Донецкой области, передает УНН.
"Полицейские установили информацию, что ранее судимый 37-летний уроженец Никольского района совершил на территории дачного кооператива города Мариуполь тяжкое преступление. Установлено, что 29 декабря во время употребления алкогольных напитков, фигурант нанес несколько ударов топором 57-летнему владельцу домовладения и оставил его умирать в доме", - говорится в сообщении.
Подозреваемый задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
По факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Днепрорудном полиция задержала мужчину, который, как сообщается, в новогоднюю ночь многочисленными ударами руками и ногами из-за конфликта убил свою мачеху.