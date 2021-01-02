У Маріуполі чоловік зарубав сокирою знайомого, у якого орендував житло

“Поліцейські встановили інформацію, що раніше засуджений 37-річний уродженець Нікольського району скоїв на території дачного кооперативу міста Маріуполь тяжкий злочин. Встановлено, що 29 грудня під час вживання алкогольних напоїв, фігурант завдав декілька ударів сокирою 57-річному власнику домоволодіння та залишив його помирати у будинку”, - йдеться в повідомленні.

Наразі підозрюваного затримано у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України (Умисне вбивство). Санкція статті передбачає до 15-ти років позбавлення волі.

Нагадаємо, в Дніпрорудному поліція затримала чоловіка, який, як повідомляється, у новорічну ніч численними ударами руками і ногами через конфлікт вбив свою мачуху.