На Запоріжжі затримали чоловіка за "новорічне" вбивство мачухи

"1 січня о 00:40 до чергової частини Дніпрорудненського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення про те, що в одному з приватних будинків в місті Дніпрорудному сталося вбивство жінки. На місце події негайно виїхала слідчо-оперативна група відділення поліції, яка відновила картину подій тієї ночі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час конфлікту, який стався між мачухою 1959 року народження та пасинком 1987 року народження, останній руками і ногами наніс жінці чисельні тілесні ушкодження. Далі відтягнув бездиханне тіло жінки на кухню, де намагався привести її до тями, а коли зрозумів, що вона померла, зателефонував до поліції і зізнався у скоєному.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання повідомлення фігуранту про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України і обрання запобіжного заходу.

Відповідно до санкції інкримінованої статті фігурант може отримати покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Закарпатті у новорічну ніч потонув 24-річний хлопець.