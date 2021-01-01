В Запорожской области задержали мужчину за "новогоднее" убийство мачехи
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. В Днепрорудном полиция задержала мужчину, который, как сообщается, в новогоднюю ночь многочисленными ударами руками и ногами из-за конфликта убил свою мачеху. Об этом сообщает отдел коммуникации ГУНП в Запорожской области, передает УНН.
"1 января в 00:40 в дежурную часть Днепрорудненского отделения полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение о том, что в одном из частных домов в городе Днепрорудное произошло убийство женщины. На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа отделения полиции, которая восстановила картину событий той ночи", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время конфликта, который произошел между мачехой 1959 года рождения и пасынком 1987 года рождения, последний руками и ногами нанес женщине многочисленные телесные повреждения. Далее оттащил бездыханное тело женщины на кухню, где пытался привести ее в чувство, а когда понял, что она умерла, позвонил в полицию и признался в содеянном.
Мужчина задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос сообщения фигуранту о подозрении в совершении уголовного преступления по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины и избрания меры пресечения.
Согласно санкции инкриминируемой статьи фигурант может получить наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Как сообщалось ранее в УНН, на Закарпатье в новогоднюю ночь утонул 24-летний парень.