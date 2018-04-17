Четверо неизвестных открыли стрельбу по прохожему в Мариуполе
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Полиция в Мариуполе задержала четырех молодых людей, подозреваемых в стрельбе в прохожего. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Донецкой области, передает УНН.
"В полицию обратился житель Левобережного района, который сообщил, что четверо неизвестных на автомобиле BMW открыли по нему стрельбу из пневматического пистолета, после чего поехали в сторону аптеки. По прибытию наряда патрульной полиции гражданина на месте уже не было, зато инспекторы получили детальное описание злоумышленников и автомобиля, поэтому поехали отрабатывать прилегающую территорию", - говорится в сообщении.
Так, на улице Киевской полицейские остановили указанное авто.
"Внутри находились три брата 32-х, 29-ти и 23-х годов, а также их друг 33-х годов. При поверхностной проверке никаких подозрительных вещей у граждан обнаружено не было, зато возникло подозрение, что в автомобиле может находиться оружие. На место вызвали следователей, при понятых провели проверку автомобиля. В салоне правоохранители нашли и изъяли пули от пневматического пистолета", - отметили в полиции.
Мужчин забрали в Левобережный отдел полиции.
Напомним, на улице Обуховской Святошинского района Киева между мужчинами возник конфликт, в ходе которого произошла стрельба.