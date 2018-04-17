Четверо невідомих відкрили стрілянину по перехожому в Маріуполі

"До поліції звернувся мешканець Лівобережного району, який повідомив, що четверо невідомих на автомобілі BMW відкрили по ньому стрільбу з пневматичного пістолету, після чого поїхали в сторону аптеки. По прибуттю наряду патрульної поліції громадянина на місці вже не було, натомість інспектори отримали детальний опис зловмисників та автомобіля, тому поїхали відпрацьовувати прилеглу територію", – йдеться в повідомленні.

Так, на вулиці Київській поліцейські зупинили вказане авто.

"Всередині знаходилися три брати 32-х, 29-ти та 23-х років, а також їхній друг 33-х років. При поверхневій перевірці жодних підозрілих речей у громадян виявлено не було, натомість виникла підозра, що в автомобілі може знаходитись зброя. На місце викликали слідчих, які при понятих провели перевірку автомобіля. В салоні правоохоронці знайшли та вилучили кулі від пневматичного пістолету", – зазначили в поліції.

Чоловіків забрали до Лівобережного відділу поліції.

Нагадаємо, на вулиці Обухівській Святошинського району Києва між чоловіками виник конфлікт, під час якого сталася стрілянина.