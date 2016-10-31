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15 марта, 19:03 • 115198 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 166598 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 137961 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 130412 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 112784 просмотра

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15 марта, 11:23 • 105462 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 101416 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Махачкале из-за отравления питьевой водой уже госпитализированы 430 человек

В Махачкале из-за отравления питьевой водой уже госпитализированы 430 человек

Киев • УНН

 • 7654 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. В Махачкале количество пострадавших от отравления питьевой водой возросло до 430 человек. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя минздрава Дагестана, передает УНН.

"Всего за период с 27 по 31 октября с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 438 человек, в том числе 324 ребенка. На сегодняшний день в стационарах находится 228 человек", - сказал он.

Он добавил, что 385 врачебно-сестринских бригад проводят обходы домов для активного выявления больных.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причину массового отравления людей в Махачкале. По ее словам, вода была недостаточно хлорирована.

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