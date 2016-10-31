В Махачкале из-за отравления питьевой водой уже госпитализированы 430 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. В Махачкале количество пострадавших от отравления питьевой водой возросло до 430 человек. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на представителя минздрава Дагестана, передает УНН.
"Всего за период с 27 по 31 октября с признаками острой кишечной инфекции были госпитализированы 438 человек, в том числе 324 ребенка. На сегодняшний день в стационарах находится 228 человек", - сказал он.
Он добавил, что 385 врачебно-сестринских бригад проводят обходы домов для активного выявления больных.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала причину массового отравления людей в Махачкале. По ее словам, вода была недостаточно хлорирована.