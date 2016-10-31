У Махачкалі через отруєння питною водою уже госпіталізовано 430 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. У Махачкалі кількість постраждалих при отруєнні питною водою зросла до 430 осіб. Про це пише РІА “Новости” з посиланням на представника мінохоронздоров’я Дагестану, передає УНН.
“Усього за період з 27 по 31 жовтня з ознаками гострої кишкової інфекції було госпіталізовано 438 осіб, у тому числі 324 дитини. На сьогоднішній день у стаціонарах знаходиться 228 осіб”, — сказав він.
Він додав, що 385 лікарсько-сестринських бригад проводять обходи будинків для активного виявлення хворих.
Раніше глава Росспоживнагляду Анна Попова назвала причину масового отруєння людей у Махачкалі. За її словами, вода була недостатньо хлорована.