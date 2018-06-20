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Во Львове женщина, которая принимала наркотики при двухлетнем ребенке, заплатит штраф 34 гривны

Киев  •  УНН

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 20 июня. УНН. В сети появилось видео того, как женщина вместе с мужем употребляли наркотики при двухлетнем ребенку. Женщина заплатит штраф 34 гривны, сообщила в комментарии УНН инспектор сектора превенции Франковского отделения полиции Наталья Онисько.

Так, видеозапись того, как женщина вместе с мужем колола себе наркотики, опубликовали в социальной сети. Полиция и соцслужбы наведались к горе-матери. Оказалось, что женщина вместе с ребенком проживает в однокомнатной квартире. Осмотрев помещение, двухлетнего ребенка от матери забрали.

"Ребенка забрали из-за того, что она жила в грязной квартире. Там было очень неубрано. Это просто ужасные условия жизни. В прошлом мать была привлечена к уголовной ответственности за кражу", - рассказала Онисько.

Двухлетний ребенок сейчас в детдоме. Лишат ли мать прав, решит специальная комиссия. Между тем, полиция намерена открыть уголовное производство по употреблению наркотиков в общественном месте.

Напомним, до 8 лет лишения свободы осудили женщину, которая за 40 тыс. гривен продала новорожденную дочь.

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