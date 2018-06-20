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У Львові жінка, яка вживала наркотики при дворічній дитині, заплатить штраф 34 гривні

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 20 червня. УНН. У мережі з'явилося відео того, як жінка разом з чоловіком вживали наркотики при дворічній дитині. Жінка заплатить штраф 34 гривні, повідомила у коментарі УНН інспектор сектору превенції Франківського відділу поліції Наталія Онисько.

Так, відеозапис того, як жінка разом з чоловіком колола собі наркотики, опублікували у соціальній мережі. Поліція та соцслужби навідалися до горе-матері. Виявилося, що жінка разом з дитиною проживає в однокімнатній квартирі. Оглянувши помешкання, дворічну дитину від матері забрали.

"Дитину забрали через те, що вона мешкала у брудній квартирі. Там було дуже неприбрано. Це просто жахливі умови життя. В минулому мати була притягнута до кримінальної відповідальності за крадіжку", - розповіла Онисько.

Дворічна дитина зараз у дитбудинку. Чи позбавлять матір прав, вирішить спеціальна комісія. Тим часом, поліція має намір відкрити кримінальне провадження щодо вживання наркотиків у публічному місці.

Нагадаємо, до 8 років позбавлення волі засудили жінку, яка за 40 тисяч гривень продала новонароджену дочку. 

Українські Національні Новини

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Кримінал та НП

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