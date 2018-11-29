Во Львове "заминировали" ресторан, эвакуировали сотни посетителей

"Около 22:10, на телефон дежурной службы 102 поступило сообщение от отдыхающих в ресторане "Реберня "Под Арсеналом" (г. Львова, ул. Подвальная, 5) от неизвестного мужчины, который, как им кажется, говорил, что у него есть взрывчатка, но человек исчез из заведения", - говорится в сообщении.

По информации ОГА, для проверки информации были задействованы подразделения ЧП, ГСЧС и медики.

"На время проверки из ресторана "Реберня "Под Арсеналом" и других прилегающих к нему заведений были выведены посетители (около 300 человек). А в 23:10 действия были завершены, взрывоопасных предметов не обнаружено", - сообщили в департаменте.

Полиция ведет поиски мужчины.

Напомним, в Киеве 28 ноября искали взрывчатку в сети супермаркетов.