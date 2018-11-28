У Києві шукають вибухівку у мережі супермаркетів
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Анонім надіслав лист із повідомленням про замінування супермаркета, але не вказав адресу. Поліція перевіряє всі магазини мережі. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.
“Лист із повідомленням про замінування супермаркету надійшов до кол-центру СБУ. Оскільки анонім не вказав, за якою адресою закладена вибухівка, поліцейські перевірятимуть усі магазини цієї мережі”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що для відпрацювання супермаркетів створені кілька груп правоохоронців, до яких увійшли вибухотехніки і кінологи.
Також встановлюються особи, які повідомили про замінування.
Додамо, за повідомленням у соцмережах, йдеться про супермаркети “Сільпо”. Згідно з даними торгової мережі, у Києві налічується 69 магазинів.
Як повідомляв УНН, у Києві 27 листопада повідомили про замінування залізничного і автомобільного вокзалів Києва.