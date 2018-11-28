В Киеве ищут взрывчатку в сети супермаркетов
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Аноним прислал письмо с сообщением о заминировании супермаркета, но не указал адрес. Полиция проверяет все магазины сети. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
"Письмо с сообщением о заминировании супермаркета поступило в колл-центр СБУ. Поскольку аноним не указал, по какому адресу заложена взрывчатка, полицейские будут проверять все магазины сети", - говорится в сообщении.
Отмечается, что для отработки супермаркетов созданы несколько групп правоохранителей, в которые вошли взрывотехники и кинологи.
Также устанавливаются лица, которые сообщили о заминировании.
Добавим, по сообщению в соцсетях, речь идет о супермаркетах "Сильпо". Согласно данным торговой сети, в Киеве насчитывается 69 магазинов.
Как сообщал УНН, в Киеве 27 ноября сообщили о заминировании железнодорожного и автомобильного вокзалов Киева.