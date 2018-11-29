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У Львові "замінували" ресторан, евакуювали сотні відвідувачів

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 29 листопада. УНН. У Львові, в ресторані, що на вулиці Підівальній, вибухотехніки шукали вибухівку. Із закладу евакуювали триста людей. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту Львівської ОДА, передає УНН.

"Близько 22:10 год., на телефон чергової служби 102, надійшло повідомлення від відпочиваючих у ресторані "Реберня"Під Арсеналом" (м. Львова, вул. Підвальна, 5) про невідомого чоловіка, який, як їм здається, говорив, що в нього є вибухівка, але чоловік зник із закладу", - йдеться у повідомленні.

За інформацією ОДА, для перевірки інформації були задіяні підрозділи НП, ДСНС та медики.

"На час перевірки із ресторану “Реберня „Під Арсеналом“ та інших прилеглих до нього закладів були виведені відвідувачі (близько 300 осіб).О 23:10 год., дії були завершені,вибухонебезпечних предметів не виявлено”, — повідомили у департаменті.

Поліція веде пошуки чоловіка.

Нагадаємо, у Києві 28 листопада шукали вибухівку у мережі супермаркетів.

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