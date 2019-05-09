Во Львове мероприятия к 9 мая прошли без грубых нарушений

"Сегодня, 9 мая, в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, по состоянию на 15:00 грубых нарушений общественного порядка во время возложения цветов к военным мемориалам на Холме Славы и Марсовом поле, а также во время других мероприятий на территории Львова и области не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Для обеспечения общественного порядка и скорейшего реагирования на выявленные преступления и правонарушения увеличили количество патрулей и следственно-оперативных групп.

Также работают взрывотехники и кинологи для реагирования на выявленные опасных и подозрительных предметов, в местах проведения мероприятий присутствуют группы превентивной коммуникации. Кроме того, ситуационный центр ГУНП во Львовской области работает в усиленном режиме.

Вместе с полицейскими охрану общественного порядка во Львовской области обеспечивают военнослужащие Национальной гвардии Украины, а также офицеры и курсанты Львовского государственного университета внутренних дел.

"К охране правопорядка во Львовской области привлечено около шестисот правоохранителей. Основное внимание, как и каждый год, мы уделяем соблюдению общественного порядка, недопущению провокаций и конфликтов во время возложения цветов к военным мемориалам на Холме Славы и Марсовом поле во Львове", - прокомментировал начальник ГУНП во Львовской области генерал полиции третьего ранга Валерий Середа.

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Напомним, мероприятия в День победы над нацизмом во Второй мировой войне, 9 мая, в Харьковской области состоялись без грубых нарушений.

Также УНН сообщал, как в Киеве отметили 9 мая.