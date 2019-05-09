У Львові заходи до 9 травня пройшли без грубих порушень

"Сьогодні, 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, станом на 15:00 грубих порушень публічного порядку під час покладання квітів до військових меморіалів на Пагорбі Слави та Марсовому полі, а також під час інших заходів на території Львова та області не зафіксовано", - йдеться в повідомленні.

Для забезпечення публічного порядку та якнайшвидшого реагування на виявлені злочини та правопорушення збільшили кількість патрулів та слідчо-оперативних груп.

Також працюють вибухотехніки та кінологи для реагування на виявлення небезпечних та підозрілих предметів, у місцях проведення заходів присутні групи превентивної комунікації. Крім того, ситуаційний центр ГУНП у Львівській області працює у посиленому режимі.

Разом з поліцейськими охорону публічного порядку у Львівській області забезпечують військовослужбовці Національної гвардії України, а також офіцери та курсанти Львівського державного університету внутрішніх справ.

"До охорони правопорядку на Львівщині залучено близько шестисот правоохоронців. Основну увагу, як і кожного року, ми приділяємо дотриманню публічного порядку, недопущенню провокацій та конфліктів під час покладання квітів до військових меморіалів на Пагорбі Слави та Марсовому полі у Львові", - прокоментував начальник ГУНП у Львівській області генерал поліції третього рангу Валерій Середа.

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Нагадаємо, заходи у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, 9 травня, на Харківщині відбулися без грубих порушень.

Також УНН повідомляв, як у Києві відзначили 9 травня.