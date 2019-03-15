Во Львове из грузовика на проезжую часть высыпались остатки кожи

Приехав на место происшествия патрульные увидели, что остатки от кожи животных заблокировали трамвайные пути.

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На водителя патрульные составили протокол по ст.139 КУоАП за загрязнение дорожного покрытия. Статья предусматривает штраф 340 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Проезжую часть убрали в течение часа и восстановили движение транспорта.