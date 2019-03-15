У Львові з вантажівки на проїжджу частину висипались рештки шкіри
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Сьогодні у Львові близько 12 години дня патрульним надійшов виклик на вулицю Промислову де з вантажівки висипалося сміття на проїжджу частину, передає УНН із посиланням на "Гал-інфо".
Приїхавши на місце події патрульні побачили, що рештки від шкіри тварин заблокували трамвайну колію.
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На водія патрульні склали протокол за ст.139 КУпАП за забруднення дорожнього покриття. Стаття передбачає штраф 340 гривень або громадські роботи на строк від тридцяти до сорока годин.
Проїжджу частину прибрали впродовж години і відновили рух транспорту.