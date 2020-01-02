Во Львове с арт-вертепа украли царя

"Мы разочарованы .. и нам нужна ваша помощь. Какие-то злодеи так "обрадовались" новому году, что вынесли тяжеленного царя из нашего арт-вертепа. Мы собираем записи и ищем преступника, но вдруг вам встретится царь, - дайте нам знать в личные сообщения - где он? И еще, давайте праздновать мудро", - говорится в сообщении.

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Напомним, в Луцке похитили символ города.